  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"آبل" تبتكر برمجية لالتقاط صور "السيلفي" الجماعية عن بعد

الخميس 11 يونيو 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تبتكر برمجية لالتقاط صور "السيلفي" الجماعية عن بعد


وكالات / سما /

حصل عملاق التكنولوجيا الأميركية "آبل"، على براءة اختراع لبرمجية تستطيع أن تتخذ "صورا ذاتية (سيلفي) جماعية اصطناعية"، لتمكن المستخدمين من التقاط صور لأنفسهم حتى وهم يحافظون على قواعد التباعد الاجتماعي.

ويمكّن التطبيق مستخدم جهاز "آبل" أن يدعو الآخرين للمشاركة في صورة شخصية (سيلفي) جماعية، كل على حدا، ليقوم البرنامج بترتيبها معا في صورة واحدة. ويمكن أن تتضمن الصورة الذاتية صورًا ثابتة أو صور فيديو مخزنة أو صور بث مباشر. يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالصورة الذاتية الأصلية بالإضافة إلى إصدار المجموعة، ويمكن للمستخدم الأصلي والمستلمين لصورة المجموعة تعديل الصورة الذاتية، على سبيل المثال، بوضع أنفسهم في موضع مختلف في المجموعة.

ورغم أن فكرة التقاط صورة ذاتية جماعية عن بعد، تبدو مثالية لأوقات تشهد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم، ما يقيّض اللقاءات والعلاقات الاجتماعية، إلا أن الشركة لم تطور البرمجية لهذه الغاية فقط، فقد قدمت "آبل" طلبها للحصول على براءة اختراع لقاء البرمجية في عام 2018 وحصلت عليه في الثاني من حزيران/ يونيو الجاري.

ولفت موقع أخبارة التكنولوجيا "ذي فيردج"، إلى أنه ليس من الواضح بعد متى أو كيف قد تقرر "آبل " استخدام البرنامج، أو ما إذا كانت صور السيلفي الاصطناعية ستصبح صرعة جديدة.

#التكنولوجيا #آبل #السيلفي

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: السلطة لا تنوي صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات الى غزة

ما هي بدائل السلطة الفلسطينية لضبط الوضع الأمني في مناطق (ج) ؟.. يديعوت تكشف

صحيفة عبرية: السلطة تطلب من أردوغان قيادة التيار الدبلوماسي الرافض للضم.. لهذا السبب

رسائل ألمانيا غير المعلنة لإسرائيل بشأن الضم: عقوبات واعتراف واسع بفلسطين

رئيس بلدية غزة يصدر توضيحا مهما حول مشروع تطوير الواجهة البحرية للمدينة

الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة

شاهد: اجتماع فلسطيني الماني اردني لبحث مواجهة خطة الضم.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

بعد توقف منذ ما يزيد عن 7 أشهر.. حريقان في غلاف غزة بفعل إطلاق بالونات حارقة

20200611091220

أميركا ترحب بضم إسرائيلي "محدود" في الضفة

مسؤول بارز لدى حفتر طالبا دعم نتنياهو : لن نكون أعداء أبدًا لـ "تل أبيب"

p

على خلفية خطة الضم: المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستعد لتعداد سكاني للفلسطينيين

860x484 (9)

مشروع جديد لتوسيع مستوطنة ادم بـ( 1294)وحدة استيطانية