"آبل" تبتكر برمجية لالتقاط صور "السيلفي" الجماعية عن بعد

وكالات / سما /

حصل عملاق التكنولوجيا الأميركية "آبل"، على براءة اختراع لبرمجية تستطيع أن تتخذ "صورا ذاتية (سيلفي) جماعية اصطناعية"، لتمكن المستخدمين من التقاط صور لأنفسهم حتى وهم يحافظون على قواعد التباعد الاجتماعي.

ويمكّن التطبيق مستخدم جهاز "آبل" أن يدعو الآخرين للمشاركة في صورة شخصية (سيلفي) جماعية، كل على حدا، ليقوم البرنامج بترتيبها معا في صورة واحدة. ويمكن أن تتضمن الصورة الذاتية صورًا ثابتة أو صور فيديو مخزنة أو صور بث مباشر. يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالصورة الذاتية الأصلية بالإضافة إلى إصدار المجموعة، ويمكن للمستخدم الأصلي والمستلمين لصورة المجموعة تعديل الصورة الذاتية، على سبيل المثال، بوضع أنفسهم في موضع مختلف في المجموعة.

ورغم أن فكرة التقاط صورة ذاتية جماعية عن بعد، تبدو مثالية لأوقات تشهد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم، ما يقيّض اللقاءات والعلاقات الاجتماعية، إلا أن الشركة لم تطور البرمجية لهذه الغاية فقط، فقد قدمت "آبل" طلبها للحصول على براءة اختراع لقاء البرمجية في عام 2018 وحصلت عليه في الثاني من حزيران/ يونيو الجاري.

ولفت موقع أخبارة التكنولوجيا "ذي فيردج"، إلى أنه ليس من الواضح بعد متى أو كيف قد تقرر "آبل " استخدام البرنامج، أو ما إذا كانت صور السيلفي الاصطناعية ستصبح صرعة جديدة.