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غزة : وقفة شبابية ضد "العنصرية"

الخميس 11 يونيو 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : وقفة شبابية ضد "العنصرية"


غزة / سما /

نظم ناشطون في قطاع غزة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد العنصرية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك العديد من الناشطين في الوقفة التي نظمت أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، رافعين شعارات تؤكد أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعنصرية من قبل الاحتلال منذ عام 1948، وللتأكيد على حق الشعب الفلسطيني للعيش بكرامة.

ورفع المشاركون صورة تظهر الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أعدمته الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس منذ نحو أسبوع ونصف، وإلى جانبه صورة للأميركي الأسود جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة الأميركية.

ونظم الوقفة، الاتحاد العام للهيئات الشبابية، بالتعاون مع مجموعة جسور للتواصل الدولي، وحملت عنوان "لا للعنصرية - الاحتلال عنصرية".

وأقدم الناشطون على أداء حركة الركوع على ركبة واحدة والتي باتت رمزاً في العالم ضد العنصرية، بعدما استخدمها المتظاهرون في الولايات المتحدة ضد قتل فلويد.

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