"بنتلي" تستدعي 6000 سيارة من طراز "بنتايغا" بسبب تسرب الوقود

وكالات / سما /

قررت شركة صناعة السيارات الفارهة "بنتلي موتورز" استدعاء أكثر من 6000 سيارة من طراز "بنتايغا" متعددة الأغراض ذات التجهيز اللرياضي (إس.يو.في) منها 1892 سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في إحدى وصلات الوقود تؤدي إلى احتمالات تسرب وقود.

تشمل عملية الاستدعاء للسيارة" بنتايجا في8 "المنتجة خلال الفترة من كانون ثان 2018 وآذار 2020 وأغلبها كانت للسوق الأمريكية، بحسب ما نقله موقع أوتوموتيف نيوز عن إيرين برونبر المتحدثة باسم الشركة.

وبحسب وثيقة لإدارة السلامة المرورية الأمريكية فإن المكونات التي سيتم استبدالها تشمل نظام حركة الوقود وخراطيم البنزين والأنابيب والوصلات. وفي حال حدوث تسريب ستظهر رائحة الوقود داخل أو خارج السيارة مع احتمال اشتعال النار في المحرك أثناء تشغيله.

وتعتزم بنتلي إبلاغ العملاء المعنيين بقرار الاستدعاء وخطة الإصلاح اعتبارا من 31 تموز/يوليو المقبل.

وذكرت شركة صناعة السيارات الفارهة أنه رغم أن عملية الاستدعاء هي مجرد إجراء احترازي، فإنها سمحت لموزعيها باستبدال وصلة وقود سريعة جديدة مصنوعة من خامات محسنة بالوصلات الحالية، وإذا لزم الأمر فإنه يتم تحديث برنامج الكمبيوتر الخاص بمروحة التبريد في السيارة وهي عملية ستستغرق حوالي ساعة.

وقالت برونتر إنه لم يتم تسجيل أي بلاغات عن حوادث أو إصابات أو اشتعال حريق نتيجة هذا الخلل حتى الآن.