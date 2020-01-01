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الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة بينهم فتية

الخميس 11 يونيو 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 11 مواطنا من الضفة بينهم فتية.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من بيت لحم وهم: سالم عيسى رشايدة (55 عاما)، ونجله شاهر (30 عاما)، وأمير مراد طقاطقة (16 عاما)، وجبريل نسيم طقاطقة (16 عاما)، وعيسى محمد عياد الهريمي.

وأضاف ان الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة وهم: مصطفى عبد الكريم أبو شاويش (20 عاما)، ومحمد رمضان جاد الحق (20 عاما)، ومحمد أحمد جاد الحق.

ومن بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقل الاحتلال مواطنين هما: زكريا شبيطة (26 عاما)، وأحمد خالد بدوان (20 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن زايد اخضيرات (47 عاما) من بلدة الظاهرية في الخليل، على أحد الحواجز العسكرية قرب البلدة.

#الاحتلال

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