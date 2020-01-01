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الصداقة يواجه الهلال في ثاني الوديات استعدادا للكأس

الخميس 11 يونيو 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصداقة يواجه الهلال في ثاني الوديات استعدادا للكأس


غزة / سما /

يلتقي فريقا الصداقة والهلال وجها لوجه وديا الخميس, على ملعب فلسطين بغزة, ضمن استعدادات الطرفين لدور الثمانية من كأس غزة.

ويطمح الفريقان لتجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال الودية الثانية لكليهما, بهدف تجهيز الجميع للمواجهة الرسمية في الكأس.

وسبق للصداقة أن تعادل في وديته الأولى مع نظيره شباب خانيونس (0-0), بينما خسر الهلال أمام شباب رفح (0-2).

يشار إلى أن الصداقة يلعب ضد اتحاد الشجاعية في دور الثمانية يوم التاسع عشر من الشهر الجاري على ملعب فلسطين, في حين يلتقي الهلال مع غزة الرياضي على نفس الملعب في اليوم التالي.

 
#الصداقة #الهلال #بطولة الكأس

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