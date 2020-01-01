كورونا تحرم ليفربول من حلم التعاقد مع ديمبيلي

وكالات / سما /

أصبح ليفربول الإنجليزي في أزمة كبيرة هذا الصيف بسبب جائحة كورونا التي تسببت في الإضرار بالنادي اقتصادياً، لذلك لن يتمكن الفريق من الحصول على أهدافه هذا السوق.

وأكدت وسائل الإعلام العالمية مساء الأربعاء، أن هناك اهتمام بعثمان ديمبيلي كبير قادم من ليفربول الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وأصبح مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة مجهولاً خصوصاً بعدما شارك في أقل من 20% في مباريات النادي الكتالوني هذا الموسم بسبب الإصابات.

وذكر موقع “جول” العالمي أن على الرغم من المشاكل الكثير التي ارتبطت بالفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلوتة منذ ، إلا وأن جناح ومهاجم بورسيا دورتموند الألماني السابق يريد البقاء مع النادي الكتالوني

وأكد الموقع المعروف أن ليفربول سيكون غير قادراً حتى بالحصول على خدمات ديمبيلي على سبيل الإعارة بسبب أزمة كورونا

ودخل الفرنسي عثمان ديمبيلي في صفوف برشلونة موسمه الثالث ولكنه تعرض للكثير من الإصابات خلالهم، الأمر الذي منعه من تقديم مردود جيد خلال هذه الفترك مع النادي الكتالوني.