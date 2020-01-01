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اتحاد الكرة يصدر تعميمًا بشأن مباريات بطولة الكأس

الخميس 11 يونيو 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يصدر تعميمًا بشأن مباريات بطولة الكأس


غزة / سما /

أصدر اتحاد الكرة التعميم الخاص بدليل إجراءات بطولة الكأس في ظل وباء كورونا والتي ستنطلق مباريات دور الـ ٨ في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بالجانب الإداري أوضح التعميم، أنه سيسمح بدخول ٥٠ شخصًا فقط لكل نادي، ويشمل مجلس الإدارة، والجهاز الفني، والإداري، واللاعبين والطاقم الطبي.

وأضاف أن العدد المسموح به دخول أرضية الملعب ٣٠ فردًا يشمل اللاعبين والجهاز الفني وحسب الشروط.

أما فيما يتعلق بالجانب الصحي فقد أكد التعميم على ما يلي:

- تقام المباريات بدون جماهير أو مشجعين.

- إلغاء بروتوكول مصافحة اللاعبين قبل وبعد المباراة مع عدم الاحتفال المبالغ فيه عند تسجيل الهدف ولا داعي للمصافحة.

- يتم تزويد الاتحاد بكشف فيه أسماء اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي على المكان على أن يشمل رقم الجوال ومكان السكن.

- وصول اللاعب إلي مكان المباراة بملابسه الرياضية الخاصة بذلك ويتم خلع هذه الملابس والاستحمام في منزله،  لا يجوز عمل ذلك في المنشأة الرياضية.

- سيتم توزيع عدد ٥٠ كمامة صحية على كل نادي على أن يلتزم بارتدائها كل من يحضر ما عدا اللاعبين داخل الخط الأخضر.

- سيتم عمل فحص حرارة عند وصول كل نادي وسيتم إجراء عملية التعقيم بواسطة اللجنة الطبية المتواجدة في الملعب.

- وجود مسافة بين اللاعبين الجهاز الفني والإداري أثناء تواجدهم أو دخولهم للملعب لا تقل عن متر ونصف.

- يجب منع اللاعبين عن عادة البصق في أرضية الملعب.

- يجب إحضار زجاجة مياه لكل لاعب والشرب من الزجاجة الخاصة به.

- سوف يتم إبلاغ مديرية الصحة في المنطقة في حال الاشتباه بأي شخص عليه أعراض المرض أثناء المباراة.

#اتحاد الكرة #بطولة الكأس

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