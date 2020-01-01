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أتليتيكو مدريد يدعو إلى منحه لقب دوري الأبطال.. لماذا؟

الخميس 11 يونيو 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتليتيكو مدريد يدعو إلى منحه لقب دوري الأبطال.. لماذا؟


وكالات / سما /

دعا رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، لمنح لقب دوري أبطال أوروبا لفريقه، في حال استحالة استكمال المسابقة هذا الموسم بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقال سيريزو في تصريحات إعلامية، إن لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم يجب أن يمنح في حال إلغاء المسابقة للفريق الذي أطاح بحامل لقب النسخة الماضية، أي لفريقه أتلتيكو مدريد الذي أخرج حامل اللقب ليفربول من الدور ثمن النهائي، بفوزه عليه في مارس الماضي بنتيجة 4-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك قبل توقف المسابقة.

وتتبقى 4 مباريات في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، بالإضافة إلى مباريات الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، والمباراة النهائية.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لإقامة المباريات المتبقية في آب المقبل في مدينة واحدة، كما يفكر فى لعب دور ربع النهائي، من مباراة واحدة على ملعب محايد، على أن يقام دور نصف النهائي والنهائي من خلال دورة رباعية.

ويتوقع أن يصدر "اليويفا" قرارا بشأن مصير مسابقة دوري الأبطال وطريقة استكمال مبارياتها في الـ17 من الشهر الجاري.

 
 
#أتلتيكو مدريد #دوري الأبطال

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