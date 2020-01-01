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قطار بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا

الخميس 11 يونيو 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطار بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا


وكالات / سما /

حقق بايرن ميونخ فوزاً صعباً على ضيفه آينتراخت فرانفكورت بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب يانز أرينا في نصف نهائي كأس ألمانيا.

وصعد بايرن ميونخ إلى المباراة النهائية، وسيواجه باير ليفركوزن الذي سحق ساربروكين بثلاثية نظيفة يوم أمس، ويفصله عن تحقيق لقبه الثاني على التوالي 90 دقيقة فقط، علماً أنه يصل إلى النهائي للموسم الثالث على التوالي.

ودخل بايرن ميونخ المباراة بشكل ناري كعادته، وافتتح الكرواتي إيفان بيريسيتش باب التسجيل عند الدقيقة 14، وكانت جميع المؤشرات تشير إلى تحقيق الفريق البافاري فوزاً سهلاً.

لكن فرانكفورت نجح في الصمود أمام الإعصار البافاري، كما تمكن أيضاً من إدراك هدف التعادل عن طريق داني دا كوستا بحلول الدقيقة 69، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وبعد 5 دقائق فقط، مارس المهاجم الهولندي روبرت ليفاندوفسكي هوايته المفضلة، وأنقذ بايرن ميونخ من الذهاب لأشواط إضافية عبر تسجيله هدف الفوز، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في البطولة وينفرد بصدارة الهدافين.

#كأس ألمانيا #بايرن ميونخ #آينتراخت فرانكفورت

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