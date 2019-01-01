التربية: المعلمة رنا زيادة تفوز بجائزة المعلم المتميز على مستوى فلسطين

غزة / سما /

فازت المعلمة رنا زيادة من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات بمديرية تعليم شرق غزة بجائزة مؤسسة التعاون الدولية( جائزة منير الكالوتي للمعلم التميز ) على مستوى فلسطين للعام 2019.

وتم الإعلان عن الفوز خلال لقاء نظمته المؤسسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في غزة والضفة، حيث حصلت المعلمة رنا على الجائزة الأولى على مستوى غزة والضفة والقدس و مناطق فلسطين المحتلة عام 48 ومخيمات الشتات.

و تمكنت المعلمة رنا من الظفر بالجائزة بعدما ترشحت لها واجتازت معاييرها وتقديم ما لديها من ابداعات في أساليب التدريس المتطورة خاصة في مجال توظيف المنحى التكاملي في التعليم بشكل عام والرياضيات بشكل خاص.

وقدّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت التهنئة للمعلمة رنا، مؤكداً أنها مفخرة حقيقة ونموذج للمعلم المتميز المبدع ، موضحاً أن الوزارة وضمن خططها المتواصلة تحرص على تشجيع التميز وروح المبادرة والابداع التعليمي وتعتز بمعلميها ومعلماتها الذين يرفعون اسم وعلم فلسطين عالياً في المحافل المحلية والعالمية.

يشار إلى أن المعلمة رنا زيادة الحاصلة على درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس الرياضيات تمتلك سجلاً حافلاً في التميز والابداع التعليمي، حيث فازت ضمن أفضل 50 معلم عبر العالم خلال العام 2019 في تصفيات مؤسسة فاركي العالمية، كما فازت بلقب المعلم الأول على مستوى فلسطين عام 2017 في مسابقات وزارة التربية والتعليم.