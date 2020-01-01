أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والايام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الخميس في عناوينها، تأكيد منظمة التعاون الاسلامي على تصديها لتهديدات اسرائيل العدوانية بكافة الاجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية.

كما تناولت الصحف، الاخطار بهدم منشآت في سلفيت والاستيلاء على 160 دونما من أراضي قلقيلية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- "التعاون الاسلامي": سنتصدى لتهديدات اسرائيل العدوانية بكافة الاجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية

- فرنسا: الضم يعد انتهاكا للقانون الدولي ولن يمر دون رد او عواقب

- النمسا واليونان تؤكدان التزامها بموقف الاتحاد الاوروبي والقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة

- وفاة فتى غرقا بمسبح في سنجل

- فتح تدعو البرلمان البلجيكي لتبني قرار لجنة العلاقات الخارجية الاعتراف بدولة فلسطين

- اصابتان بـ"كورونا" في عزون عتمة وأريحا وتشديد الاجراءات في مخيم عين السلطان

- منحة من البنك الدولي لتمويل تشغيل وصيانة محطة شمال غزة لمعالجة مياه الصرف الصحي

- الاحتلال يخطر بالهدم في قراوة بني حسان وبالاستيلاء على 160 دونما من اراضي قلقيلية

- فلويد "لا يستطيع التنفس" على الجدار العنصري الخانق في بيت لحم

* "الأيام":

- 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" في عزون عتمة وأريحا وغزة وحالة وفاة بالعيسوية

- فرنسا تؤكد: حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني

- الاحتلال يخطر بمصادرة 160 دونما من قلقيلية ويواصل تجريف أراض لإقامة طرق استيطانية

- المانيا توضح لإسرائيل مخاطر قرار الضم ونتنياهو يتمسك بالاستيطان والسيطرة الأمنية

- اجتماع فلسطيني ألماني أردني لبحث مواجهة خطة الضم

- "التعاون الإسلامي": سنتصدى لتهديدات إسرائيل العدوانية بكافة الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية

- وفد الخبراء الصحي الصيني يصل إلى فلسطين

- المالكي: نواصل بذل الجهود لتأمين عودة نحو 6355 مواطنا عالقين في الخارج

- "التوجيهي": تذمر من امتحان رياضيات "العلمي" و "التربية" تؤكد أن الاسئلة من الكتاب المقرر

* "القدس":

- فرنسا: حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني

- إخطارات بهدم منشآت في سلفيت والاستيلاء على 160 دونما من أراضي قلقيلية

- وزير الخارجية الألماني يحذر نتنياهو من خطة الضم

- مشروع جديد لتوسيع مستوطنة آدم بـ"1294" وحدة

- عبر الفيديو كونفرس.. اجتماع فلسطيني الماني أردني يبحث سبل مواجهة "خطة الضم"

- المالكي: خطة الضم يجب دفنها في مهدها..

- منظمة التعاون الإسلامي تتعهد بالتصدي لتهديدات إسرائيل بكل الإجراءات الممكنة

- أزمة الفيروس تزيد محنة ذوي الأسرى