الإحصاء: انخفاض حاد في عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 23% خلال الربع الأول

رام الله / سما /

أوضح جهاز الإحصاء المركزي أن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2,211 رخصة خلال الربع الأول من العام 2020، منها 1,551 رخصة أبنية جديدة.

وأشار جهاز الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إلى انخفض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الاول من العام 2020 بنسبة 17% مقارنة بالربع الرابع من العام 2019، كما سجل انخفاضا بنسبة 16% مقارنة بالربع المناظر من عام 2019، حيث انخفض عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 23% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، وانخفضت بنسبة 6% مقارنة بالربع المناظر من عام 2019.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 882 ألف متر مربع، منها 749 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و133 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4,132 وحدة سكنيـة مساحاتها 649 ألف متر مربع، منها 3,438 وحدة سكنية جديدة مساحتها 539 ألف متر مربع، 694 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 110 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضا بنسبة 27% خلال الربع الاول من العام 2020 مقارنة بالربع الرابع من العام 2019، وسجَل انخفاضا بنسبة 21% خلال الربع الأول من العام 2020 لدى مقارنته بالربع المناظر من العام 2019.