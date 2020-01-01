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إيران: سياسة التفاوض والتطبيع مع إسرائيل "عقيمة"

الخميس 11 يونيو 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: سياسة التفاوض والتطبيع مع إسرائيل "عقيمة"


القدس المحتلة / سما /

أكدت إيران الأربعاء، "عقم" سياسة التفاوض والتطبيع مع إسرائيل، وحثت الشعب الفلسطيني على استمرار المقاومة من أجل الحصول على حقه في تقرير المصير.

جاء ذلك في كلمة لمساعد وزير الخارجية محسن بهاروند خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عبر تقنية الإتصال المرئي، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الرسمية.

وأكد بهاروند في كلمته موقف إيران الثابت بشأن الدفاع عن القضية الفلسطينية، معربًا عن إدانته الشديدة لإجراءات إسرائيل بإعلان خطتها بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية ودعم الولايات المتحدة لها.

كما أكد بهاروند "عقم" سياسة التفاوض والتطبيع مع إسرائيل، وقال إنه من المهم للغاية بالنسبة للمسلمين أن يفكروا بحسم في صياغة استراتيجية جديدة لفلسطين من أجل ضمان الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

وأضاف أنه من أجل ذلك لا يرى الشعب الفلسطيني سبيلا لتقرير مصيره سوى خيار اللجوء إلى المقاومة.

وتابع بقوله إنه حان الوقت للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ قرار يدعو الأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الدولية الرئيسية المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن العالميين، إلى حل هذه المأساة التي طال أمدها في العالم المعاصر من خلال إجراء استفتاء في فلسطين.

وانعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بدعوة من دولة فلسطين، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، علمًا أن آخر اجتماع للجنة حول القضية الفلسطينية جرى فيه بحث فيه الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام أو ما تسمى "صفقة القرن".

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