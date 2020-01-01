الكورونا في إسرائيل: 18,461 إصابة و300 حالة وفاة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بالكورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.



ونقلت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بالكورونا في البلاد ارتفع إلى 18,461 إصابة، بينهم 29 مريضا بحالة الخطر.



وبحسب القناة العبرية، أضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، من المصابين بالفايروس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 300 حالة في البلاد.



ولفتت القناة، إلى أن هناك تخوفات من جولة ثانية من تفشي الفايروس، مشيرةً الى ان الحكومة الإسرائيلية، ستناقش اليوم فرض قيود جديدة على حركة السكان بالبلاد.