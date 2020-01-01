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14 معتقلًا من القدس والضفة

الخميس 11 يونيو 2020 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
14 معتقلًا من القدس والضفة


القدس المحتلة / سما /

 اعتقل جيش الاحتلال فجر الخميس عدة مواطنين في القدس والضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل من بلدة عزون قضاء قلقيلية، زكريا عبد الحميد شبيطة (26 عامًا)، وأحمد خالد صبري بدوان (20 عامًا)، كما طالب جيش الاحتلال عائلة الشاب إبراهيم معين خليل بتسليم نفسه.

كما اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم الأمعري برام الله، وهم: الشاب مصطفى عبد الكريم الشاويش، بعد مداهمة منزله، والشابين محمد أحمد جاد الحق ومحمد رمضان جاد الحق، وحرى اعتقالهما على حاجز عسكري مفاجئ قرب حي أم الشرايط.

وفي بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة اعتقل جيش الاحتلال ستة شبان في حملة اعتقال واسعة.

وأشارت مصادر محلية في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، لاعتقال الفتى أمير مراد طقاطقة (17 عامًا)، والفتى جبريل نسيم علي طقاطقة على حاجز عسكري على مدخل البلدة.

كما اعتقل جيش الاحتلال الأسير السابق زايد خضيرات من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

#اعتقال #الاحتلال

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