أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم

أسعار الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والدواجن اليوم الخميس 11-6-2020:
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الخضروات:
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البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 5 – 6 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 4 – 5 ك = 10 شيكل
فقوس: 1ك = 2 شيكل
(كبير: 1 ك = 1 شيكل)
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بصل صغير: 1 ك = 1 شيكل
بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 18 – 22 شيكل
بامية حبة طويلة: 12 – 14 شيكل
ليمون: 1ك = 4 – 5 شيكل
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل
باذنجان بلدي: 5 – 7 ك = 10 شيكل
كوسا: 7 – 8 ك = 10 شيكل
كوسا محاشي: 5 ك = 10 شيكل
ملوخية: 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 3 شيكل
لوبياء: 1ك = 4 – 5 شيكل
فلفل: 1 ك = 3 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 3 شيكل
الذرة كبيرة: 1 كوز = 1 شيكل
ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شيكل
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الفواكه:
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موز: 4 ك = 10 شيكل
بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شيكل
شمام : 5 – 7 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 6 شيكل
أجاص: 5 شيكل
خوخ: 1 ك = 4 – 5 شيكل
مشمش: 1ك = 4 شيكل
كيوي: 1 ك = 7 شيكل
عنب: 1ك = 7 – 8 شيكل