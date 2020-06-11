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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم

الخميس 11 يونيو 2020 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم


غزة / سما /

أسعار الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والدواجن اليوم الخميس 11-6-2020:

الخضروات:

—-

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

الخيار: 5 – 6 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 4 – 5 ك = 10 شيكل

فقوس: 1ك = 2 شيكل

(كبير: 1 ك = 1 شيكل)

بصل بلدي:   7 – 8 ك = 10 شيكل

بصل صغير: 1 ك = 1 شيكل

بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 18 – 22 شيكل

بامية حبة طويلة: 12 – 14 شيكل

ليمون: 1ك =  4 – 5 شيكل

باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل

باذنجان بلدي: 5 – 7 ك = 10 شيكل

كوسا: 7 – 8 ك = 10 شيكل

كوسا محاشي: 5 ك = 10 شيكل

ملوخية: 2 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 3 شيكل

لوبياء: 1ك = 4 – 5 شيكل

فلفل: 1 ك = 3 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

تومة (وقية): 3 شيكل

الذرة كبيرة: 1 كوز = 1 شيكل

ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شيكل

—-

الفواكه:

موز:  4 ك = 10 شيكل

بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شيكل

شمام : 5 – 7 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 6 شيكل

أجاص: 5  شيكل

خوخ: 1 ك = 4 – 5 شيكل

مشمش: 1ك = 4 شيكل

كيوي: 1 ك =  7 شيكل

عنب: 1ك = 7 – 8 شيكل

#الخضروات

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