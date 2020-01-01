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يعبد : الاحتلال يأخذ قياسات بيت منفذ "عملية الحجر" تمهيدا لهدمه

الخميس 11 يونيو 2020 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يعبد : الاحتلال يأخذ قياسات بيت منفذ "عملية الحجر" تمهيدا لهدمه


رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، بلدة يعبد قضاء جنين، وأجرت عملية قياس لبيت الأسير نظمي أبو بكر (49 عاما)، تمهيدا لهدمه بادعاء تنفيذه "عملية الحجر" في يعبد والتي أدت إلى وفاة الجندي عميت بن يغئال، في أيار/ مايو الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان له ان قوات معززة ترافق عناصر من وحدة الهندسة في الجيش قامت بأخذ قياسات منزل منفذ عملية يعبد، وذلك لفحص إمكانية هدم منزل المنفذ.

وتمت عملية الاعتقال بعد ساعات على مقتل جندي الاحتلال، علما بأن قوات الاحتلال كانت قد شنت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامات متكررة نفتها لبلدة يعبد التي حوصرت بعد العملية وتعرض أهلها للتنكيل.

في حين، قدم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، خالد محاجنة، تفنيدا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية في ما يتعلق بادعاءات وبيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية "الشاباك"، التي تدعي ارتباط الأسير أبو بكر بمقتل جندي الاحتلال في يعبد، وقال محاجنة إنها "ادعاءات كاذبة وملفقة، وإن المعتقل أبو بكر ينكر التهم الموجهة إليه بشكل قطعي".

ويمر الأسير أبو بكر بظروف تحقيق صعبة وقاسية منذ اعتقاله، ويعيش ظروفا حياتية سيئة للغاية، داخل زنزانة تفتقر للحد الأدنى من المقومات الأساسية للآدميين، ولا يسمح له بالخروج للتنفس، حيث منع من لقاء المحامي لفترة استمرت لأكثر من أسبوعين.

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