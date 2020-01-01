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"نيشان" يشتم أردوغان والأتراك ويثير جدلا واسعا

الخميس 11 يونيو 2020 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"نيشان" يشتم أردوغان والأتراك ويثير جدلا واسعا


وكالات

أطلق الإعلامي اللبناني "نيشان" شتائم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشعبه، وجميع العثمانيين.

وقال نيشان خلال حوار أجراه مع رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، على قناة "الجديد"، إن أردوغان "خبيث"، وذلك في تعليقه على تحذير وهاب من خطورة الرئيس التركي.

وخلال قراءته لرسائل ترد إلى البرنامج على الهواء، انفعل "نيشان" بشدة لوصفه بـ"القط اللاجئ" من قبل أحد المتابعين، في إشارة إلى أصوله الأرمنية.

وعلق: "ابن مليون خبيث، أردوغان والنظام والعثمانيين، والأتراك".

وتابع: "إذا إنت بتعتبرني لاجئ، أنا لبناني أكثر منك ومش راح أبرر.. يا ابن الحرام أنا إلي في لبنان أكثر منك".

وأثار "نيشان" جدلا واسعا، إذ أبدى مغردون أتراك وعرب استياءهم الشديد من إطلاق الإعلامي اللبناني شتائم على الشعب التركي كاملا دون استثناء.

وطالب مغردون من السلطات اللبنانية محاسبة "نيشان" على شتائمه وتحريضه "العنصري" ضد الأتراك.

#نيشان #اردوغان #الاتراك

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