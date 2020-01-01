  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور.. وصول وفد الخبراء الصحي الصيني إلى فلسطين

الأربعاء 10 يونيو 2020 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. وصول وفد الخبراء الصحي الصيني إلى فلسطين


رام الله / سما /

وصل وفد الخبراء الصحي الصيني إلى فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، لدعم جهود فلسطين في مكافحة فيروس كورونا، والاستفادة من التجربة الصينية في التصدي لهذا الوباء.

واستقبلت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، الوفد الصيني برفقة سفير الصين لدى فلسطين قواه وي، وطاقم وزارة الصحة، حيث أكدت د. الكيلة متانة العلاقات الفلسطينية الصينية، والتي تتجلى اليوم عبر هذا الوفد المميز، والذي ستستفيد منه الكوادر الطبية الفلسطينية في تصديها ومكافحتها لجائحة كورونا.

وأضافت: باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية نرحب بكم في فلسطين التي تحتاج لدعم كل دول العالم للتخلص من وباء الاحتلال ووباء كورونا.

وأوضحت أن الزيارة ستستمر من 10 وحتى 17 يونيو الجاري، حيث سيقوم الفريق الصيني تجربته في وضع السياسات الوقائية ولمكافحة نقل العدوى خاصة داخل المستشفيات.

من جهته، أكد السفير الصيني لدى فلسطين أن زيارة الوفد تأتي من منطلق مد يد العون للأشقاء والأصدقاء الفلسطينيين، حيث عملت الصين ومنذ بدء انتشار الفيروس في فلسطين على تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة، مثل الإمدادات الطبية والاستشارات عبر الاجتماعات عن بعد.

#الصين #فلسطين #فيروس كورونا #خبراء صينون
---
--
-

الأكثر قراءة اليوم

ما هي بدائل السلطة الفلسطينية لضبط الوضع الأمني في مناطق (ج) ؟.. يديعوت تكشف

صحيفة عبرية: السلطة تطلب من أردوغان قيادة التيار الدبلوماسي الرافض للضم.. لهذا السبب

لهذا السبب .. اسرائيل تزعم : الامن الفلسطيني يخفي وثائق حساسة

مصادر بجيش الاحتلال تزعم : التنسيق قائم وأبو مازن لن يدعو للمقاومة الشعبية

الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجبهة الشعبية تدعو بلدية غزة للتراجع الفوري عن إجراءاتها الأخيرة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

7

رسائل ألمانيا غير المعلنة لإسرائيل بشأن الضم: عقوبات واعتراف واسع بفلسطين

قناة عبرية تزعم: السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات الى غزة

ضم

جنرال إسرائيلي: لهذه الاسباب.. خطة الضم خطر على الأمن القومي ويجب شطبها فورا.. !

الأحمد: القيادة الفلسطينية انتظرت طويلاً لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

22

رئيس بلدية غزة يصدر توضيحا مهما حول مشروع تطوير الواجهة البحرية للمدينة