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الاردن: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 12 محلية

الأربعاء 10 يونيو 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 12 محلية


عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 12 حالة محليّة.

وتوزعت الإصابات بحسب إيجاز لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، على النحو التالي: 11 حالة لمخالطين في محافظة العاصمة منهم (6) أبناء لإحدى المصابات، و(5) مخالطين لطبيب مصاب، إضافة إلى حالة واحدة من مدينة الرمثا (زوجة أحد سائقي الشاحنات)، و5 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وحالة واحدة لأردني قادم من الخارج يقيم في أحد فنادق الحجر قادم من مدينة (شيكاغو).

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 863 حالة.

كما سُجِّلت 6 حالات شفاء لهذا اليوم: 5 في مستشفى الأمير حمزة، و1 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

كما تمّ إجراء 5422 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 240436 فحصا.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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