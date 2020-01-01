فريدمان يجتمع الأحد مع نتنياهو وغانتس لحل الخلافات بينهما بشأن الضم

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قنوات عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل، سيجتمع يوم الأحد المقبل، مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحليفه بيني غانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل.

وبحسب قناتي 13 وريشت كان، فإن اللقاء سيهدف لحل الخلافات بين حزبي الليكود، وأزرق - أبيض، بشأن طريقة تنفيذ خطة "الضم".

ويأتي الاجتماع في ظل الحديث الإسرائيلي عن أن موعد الضم سيكون في الأول من تموز المقبل.

وتقول مصادر إسرائيلية، إن غانتس يريد تطبيق السيادة على الكتل الاستيطانية الكبرى مثل "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم"، وعدم اتخاذ أي خطوة بشأن مناطق غور الأردن.

ويرغب نتنياهو وبعض قادة الليكود في أن يتم فرض السيادة بالأغوار وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

ويتزامن الخلاف مع تراجع الموقف الأميركي من عملية الضم، وسط حديث عن نية الإدارة الأميركية تأخير هذه الخطوة في الوقت الحالي.