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القواسمي: لن نلتفت الى خطابات هابطة وسيظل سلوكنا وخطابنا وحدويا

الأربعاء 10 يونيو 2020 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: لن نلتفت الى خطابات هابطة وسيظل سلوكنا وخطابنا وحدويا


رام الله / سما /

قال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح: "إننا في حركة فتح، ونحن نواجه الظلم والطغيان الاسرائيلي - الامريكي، ونتصدى لمخططاتهم التوسعية التصفوية، لن نلتفت لخطابات هابطه.
وأضاف القواسمي، في تصريح صحفي، وصل "سما" نسخة عنه، الأربعاء:"لن ننجر لصغائر الأمور التي تخرج عن الصغار، وسيبقى خطابنا وسلوكنا وحدويا، نعلي من خلاله العلم الفلسطيني، والمصالح الوطنيه العليا، وستبقى بوصلتنا فلسطين الدولة، والقدس العاصمه، والأقصى المبارك والقيامة".
ودعا القواسمي، جموع شعبنا الفلسطيني الى الوحدة والتعاضد والتكاتف، وإلى رص الصفوف والتماسك، وقطع الطريق على صناع الفتن والجدل والطابور الخامس، وفق تعبيره.

ويذكر أن القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، وصفي قبها، أكد أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لم ينته، مشيراً إلى أن حركة فتح في الضفة منقسمة على نفسها.
 

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