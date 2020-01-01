  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا: ضم إسرائيل أراض فلسطينية ينهي آمال السلام.. وعلى الدول الإسلامية "عدم الصمت"

الأربعاء 10 يونيو 2020 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: ضم إسرائيل أراض فلسطينية ينهي آمال السلام.. وعلى الدول الإسلامية "عدم الصمت"


انقرة /سما/

 أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن خطة إسرائيل حول ضم أراض فلسطينية ستقضي على كافة آمال السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي (مقرها جدة)، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أوضح تشاووش أوغلو، أنه في حال تجاوزت قوات الاحتلال الإسرائيلي "الخطوط الحمراء" فيجب على الدول الإسلامية "عدم الصمت".

وأشار أنه جرى عقد اجتماع اليوم لإرسال "تحذيرات واضحة" لإسرائيل لوقف خطط الضم غير القانونية، وإظهار التضامن الكامل مع فلسطين.

وقال تشاووش اوغلو: "خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية، وغور الأردن، وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية هو انتهاك للقانون الدولي، ويدمر كل الآمال في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

#تركيا #مخططات الضم #فلسطين #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

المشهراوي: نحن جنود خلف الرئيس عباس اذا قرر المواجهة.. ويوجه رسالة لابو مازن وحماس بشأن الوحدة

ما هي بدائل السلطة الفلسطينية لضبط الوضع الأمني في مناطق (ج) ؟.. يديعوت تكشف

صحيفة عبرية: السلطة تطلب من أردوغان قيادة التيار الدبلوماسي الرافض للضم.. لهذا السبب

لهذا السبب .. اسرائيل تزعم : الامن الفلسطيني يخفي وثائق حساسة

مصادر بجيش الاحتلال تزعم : التنسيق قائم وأبو مازن لن يدعو للمقاومة الشعبية

الجبهة الشعبية تدعو بلدية غزة للتراجع الفوري عن إجراءاتها الأخيرة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تزعم: السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات الى غزة

ضم

جنرال إسرائيلي: لهذه الاسباب.. خطة الضم خطر على الأمن القومي ويجب شطبها فورا.. !

الأحمد: القيادة الفلسطينية انتظرت طويلاً لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

22

رئيس بلدية غزة يصدر توضيحا مهما حول مشروع تطوير الواجهة البحرية للمدينة

الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة