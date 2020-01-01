تركيا: ضم إسرائيل أراض فلسطينية ينهي آمال السلام.. وعلى الدول الإسلامية "عدم الصمت"

انقرة /سما/

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن خطة إسرائيل حول ضم أراض فلسطينية ستقضي على كافة آمال السلام الدائم في الشرق الأوسط.



وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي (مقرها جدة)، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أوضح تشاووش أوغلو، أنه في حال تجاوزت قوات الاحتلال الإسرائيلي "الخطوط الحمراء" فيجب على الدول الإسلامية "عدم الصمت".

وأشار أنه جرى عقد اجتماع اليوم لإرسال "تحذيرات واضحة" لإسرائيل لوقف خطط الضم غير القانونية، وإظهار التضامن الكامل مع فلسطين.

وقال تشاووش اوغلو: "خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية، وغور الأردن، وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية هو انتهاك للقانون الدولي، ويدمر كل الآمال في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".