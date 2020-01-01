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فتح تدعو البرلمان البلجيكي لتبني قرار لجنة العلاقات الخارجية بالاعتراف بدولة فلسطين

الأربعاء 10 يونيو 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تدعو البرلمان البلجيكي لتبني قرار لجنة العلاقات الخارجية بالاعتراف بدولة فلسطين


بروكسل /سما/

 أشادت حركة فتح بقرار لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفدرالي البلجيكي، اليوم الأربعاء، والداعي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

واعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي، بعد ظهر اليوم، اقتراحا مقدما من الحزب الاشتراكي البلجيكي، والذي يدعو بلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين بأغلبية ٨ أصوات مقابل رفض ٧ أصوات وامتناع اثنين.

وسيتم عرض القرار على جلسة عامة في البرلمان البلجيكي في 16 تموز/ يوليو المقبل.

واعتبرت حركة فتح الحراك على مستوى البرلمانات في العالم استجابة للعنوان الفلسطيني الشرعي الذي يرفع لواء مطالبنا الوطنية بيد منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وجددت فتح التحذير من مخاطر تمرير قرار الضم الاسرائيلي، مؤكدة في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال أن من شأن الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، والجبهة الأوروبية بشكل خاص، أن يشكل ردا وحيدا على أي توجهات اسرائيلية لإحباط حل الدولتين وفرص قيام السلام بناء عليه.

#حركة فتح #مخططات الضم #الاتحاد الاوروبي #فلسطين

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