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عريقات ينفي ادلائه بتصريحات تنتقد الموقف العربي.. "هذه محاولات ساقطة وكاذبة"

الأربعاء 10 يونيو 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات ينفي ادلائه بتصريحات تنتقد الموقف العربي.. "هذه محاولات ساقطة وكاذبة"


رام الله / سما /

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات نفيا قاطعا ادلائه بأية تصريحات تنتقد الموقف العربي إلى صحيفة "لوتان" السويسرية .

وقال عريقات إن "هذه محاولات ساقطة وكاذبة ومستمرة من خونة باعوا ضمائرهم للاحتلال يروجون هذه الأكاذيب، وانضموا لضرب المشروع الوطني الفلسطيني".

واوضح عريقات انه يمكن للجميع مراجعة جميع الصحف السويسرية، ولن يجدوا اية مقابلة تدعم أكاذيبهم وتضليلاتهم والتي ذكروا فيها  كذبا وعلى لسانه "أننا تعرضنا لطعنة في الظهر من قبل الإمارات والسعودية، ولم نعد نعول على الموقف العربي، وجهودنا الحالية تعتمد على الموقف الأوروبي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية ".

#صائب عريقات #منظمة التحرير #الدول العربية

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