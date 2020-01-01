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اشتية: التحدي الأكبر لنا الآن منع الضم الإسرائيلي

الأربعاء 10 يونيو 2020 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: التحدي الأكبر لنا الآن منع الضم الإسرائيلي


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "أمامنا ظرف من أصعب الظروف التي مرت على قضيتنا، إذ نواجه تهديدا وجوديا على مشروعنا السياسي برمته، والتحدي الأكبر لنا الآن ان نمنع خطة الضم الإسرائيلية للأغوار".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح.

وبحث اشتية مع الاتحاد عددا من القضايا الهامة، لا سيما سبل مواجهة التحديات التي تواجه البلديات والهيئات المحلية، وإيجاد الحلول المناسبة لتخطيها.

وأعلن رئيس الوزراء أن وزارة المالية ستقوم بصرف جزء من المستحقات للبلديات بشكل شهري، داعيا البلديات والهيئات المحلية الى وضع خطط لأنهاء الديون المستحقة عليها.

وأعرب عن فخره بالجهد غير المسبوق الذي قامت به البلديات في ازمة فيروس "كورونا"، واعدا ببذل كافة الجهود لتلبية احتياجاتها والمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه عملها.

من جانبه، جدد الاتحاد تأكيده على انه لن يكون جسرا لأي مخطط يستهدف شرعيتنا ومشروعنا الوطني، مشيدا بدور الحكومة في إدارة ازمة فيروس "كورونا".

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #مخططات الضم #اسرائيل #الضفة الغربية

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