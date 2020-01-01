وقف تعقب مرضى كورونا عبر الهواتف في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قررت اللجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية والأمن برئاسة عضو الكنيست تسفي هاوزر إيقاف العمل نظام التعقب عبر الهواتف لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



شوذكرت القناة 7 العبرية، أن اللجنة عقدت جلسة استماع الأربعاء في اليوم الأخير للمهلة المسموح بها لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بتعقب ومتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا، الذين تدور حولهم مخاوف وشكوك بأنهم ينقلون العدوى إلى الآخرين.



وكان الشاباك بدأ بتلك الخطوة بعد موافقة كل من الحكومة والمستشار القضائي للحكومة وجهات قانونية أخرى، حيث قام تعقب المرضى بتنسيق كامل مع وزارة الصحة.



وأعلنت اللجنة أنه سيتم تجميد القانون الذي يسمح لمؤسسة الجيش بمراقبة المصابين بكورونا عبر الهواتف.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قرر الوزراء في نهاية اجتماع وزاري التوقف عن استخدام التعقب الهاتفي لتحديد مكان المرضى، وتجميد القانون الذي يسمح لجهاز الشاباك بمراقب المصابين، وقال أحد الوزراء "كان هناك انزعاج عام من هذا القانون".