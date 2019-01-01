بينت يطرح خطة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا بإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

طرح وزير الجيش السابق رئيس حزب يمينا نفتالي بينت خطة لمحاربة الموجة الثانية من فيروس كورونا في إسرائيل.



وذكرت القناة 7 العبرية أن من محاور الخطة، إجراء 100 ألف فحص كورونا يومياً في إسرائيل، إضافة إلى تدريب الطلاب في المؤسسات التعليمية لإجراء تحقيقات وبائية، إلى جانب إنشاء مركز لإصدار الإرشادات والتعليمات بشأن كورونا، وإنشاء إشارات ضوئية خاصة للإغلاقات وإعادة فتح المناطق.



وقال بينت إن فشل الحكومة في اختبارات كورونا يقودنا إلى إغلاق عام في الشتاء وفقدان مليون إسرائيلي أعمالهم وسبل عشهم.



وحذر بينت من تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة قاتلة خلال الموجة الثانية من كورونا.