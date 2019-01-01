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الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأربعاء 10 يونيو 2020 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة


غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، في القطاع، من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.

وبحسب بيان وزارة الصحة في غزة فإن اجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ مارس/ آذار الماضي ارتفع الى 72 حالة، من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، وتعافي 41 حالة و لا زالت 30 اصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.

وظهر اليوم أعلنت وزارة الصحة بغزة، ان المختبر المركزي فيها اجرى اختبارا ل 210 عينات جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة.
واشارت في بيان لها ان اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة منذ بداية الازمة بلغ 11427 عينة، منها 11357 عينة سلبية و70 عينة إيجابية.

#غزة #وزارة الصحة #قطاع غزة #فيروس كورونا #اصابات #الحجر الصحي

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