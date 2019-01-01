غزة.. التنمية والمنظمات الأهلية تنظمان ورشة عمل حول خطة الطوارئ لمواجهة "كورونا"

غزة / سما /

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاءن بالتنسيق والتعاون مع قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية حول خطة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد فيما يتعلق بذوي الإعاقة.

وحضر اللقاء كلاً من : وكيل الوزارة غازي حمد، ومدير عام الرعاية الاجتماعية محمد العرعير، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام حسام الدجني، و مدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة غسان فلفل، جمال الرزي مسئول قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية وعدد مسئول الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة .

وتم استعراض خطة الطوارئ لمحاربة "كوفيد-19" فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة مراحل الخطة ورفع الملاحظات والتوصيات حول تنفيذ المراحل , للجنة الطوارئ الحكومية للعمل على تنفيذها .

بدوره، أكد حمد، على أن هذه القضية من القضايا المفصلية والأساسية التي تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذها والاهتمام بها.

ولفت إلى أن هذه الورش واللقاءات تؤكد عل ضرورة العمل من خلال القانون وقواعد البيانات والتعاون المستمر بين الوزارة وكافة الجمعيات والمؤسسات ذات الاختصاص من أجل مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد على أنه يجب العمل على تثبيت فكرة هذه الحقوق في نهج الحكومة وكافة المؤسسات ذات العلاقة .

من جانبه، استعرض الرزي مراحل الخطة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة الحالات، وهناك بعض الأمور التي تم تحويلها إلى اللجنة الفنية لمعالجتها.

وستقوم الشبكة برفع الخطة بشكل نهائي لوزارة التنمية الاجتماعية ليتم عرضها على لجنة الطوارئ الحكومية.