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وزير خارجية الاحتلال: ماضون في تنفيذ خطة الضم بتنسيق مع الولايات المتحدة

الأربعاء 10 يونيو 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية الاحتلال: ماضون في تنفيذ خطة الضم بتنسيق مع الولايات المتحدة


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال ماضي في تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال الحفاظ على اتفاقيات السلام الحالية والمستقبلية.

وأكد أشكينازي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، أنه "سيتم التقدم في تنفيذ خطة الضم بمسؤولية وتنسيق كامل مع الولايات المتحدة ومن خلال الحفاظ على اتفاقيات السلام القائمة والمستقبلية والمصالح الاستراتيجية المشتركة".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن مخاوف وقلق بلاده من خطة الضم الإسرائيلية، مؤكدًا أنها لا تتماشى مع القانون الدولي، لافتًا إلى دعم برلين لحل الدولتين من خلال المفاوضات.

#غابي أشكينازي #مخططات الضم #اسرائيل #الضفة الغربية #الولايات المتحدة

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