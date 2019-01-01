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زيارة يبحث مع حنا ناصر مشروع مقر الانتخابات المركزية

الأربعاء 10 يونيو 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة يبحث مع حنا ناصر مشروع مقر الانتخابات المركزية


رام الله / سما /

التقى وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، يرافقه المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، وذلك في مقر اللجنة الكائن في البيرة، وذلك للتباحث في مشروع مقر الانتخابات المركزية.

ورحب ناصر بالوزير زيارة وأثنى على التعاون المشترك والجهود المبذولة من قبل وزارة الأشغال في سبيل انشاء مقر اللجنة الجديد "قيد التجهيز"، كما ناقشا الخطط المستقبلية لاستكمال المشروع.

في السياق ذاته، أجرى زيارة برفقة المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل جولة مشتركة على المبنى الجديد للجنة، واطلعا على مدى جهوزيته، وأبدى تقديره للتقدم الحاصل في العمل في المبنى الذي سيوفر كافة احتياجات اللجنة وطواقمها في سبيل أن تكون على استعداد دائم لتنفيذ واجراء أي استحقاق انتخابي قادم في أي وقت.

وشكر زيارة جهود اللجنة المركزية المستمرة ومتابعتها الدائمة، وتعاونها المستمر مع الوزارة وطواقمها الفنية والهندسية، واستشاري المشروع.

يذكر بأن مشروع انشاء مبنى لجنة الانتخابات انطلق عام 2017، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ من وزارة الأشغال العامة، وقد أقيم على أراضي منطقة البالوع- محافظة البيرة، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيزه خلال أشهر.

#محمد زيارة #الاشغال العامة #حنا ناصر #لجنة الانتخابات المركزية

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