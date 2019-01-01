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"التنمية بغزة" تستأنف العمل في مراكز تمكين المرأة والمجتمع

الأربعاء 10 يونيو 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية بغزة" تستأنف العمل في مراكز تمكين المرأة والمجتمع


غزة / سما /

استأنفت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأربعاء، العمل في مراكز تمكين المرأة والمجتمع في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقامت الوزارة، بتعقيم المركز، وذلك ضمن إجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بهدف استكمال العمل وأنشطة المركز ضمن سياسة الأمن والسلامة.

وقال مدير المركز صباح ياسين، في بيان صحفي، إن وحدات المركز بدأت باستعادة الأنشطة بصورة تدريجية، حيث استقبلت وحدة البرامج التعليمية برنامج محو الأمية 15سيدة وقامت السيدات بإنتاج خبز الصاج بوحدة التصنيع الغذائي، إذ أدخل النشاط الفرح والسرور على السيدات بعد فترة انقطاع طويلة عن المركز.

كما قامت حدة المكتبة باستقبال 12 طفل من المرحلة الابتدائية ونفذت مسؤولة الوحدة بمشاركة الأطفال ضمن سياسة التباعد بينهم ألعاب تفريغ عن النفس وإعطائهم تعليمات السلامة والوقاية من وباء "كوفيد-19".

#التنمية الاجتماعية #غزة

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