الزراعة بغزة تتفقد مزارعي البصل برفح

غزة / سما /

تفقد وفد من وزارة الزراعة بغزة صباح اليوم الخميس، مزارعي البصل في منطقة "الشوكة" شرق محافظة رفح جنوب القطاع، وذلك في إطار التواصل المستمر مع المزارعين والوقوف بجانبهم، وقد سبق ذلك قبل أيام جولات ميدانية على مزارعي اللوزيات شمال القطاع.

وأشاد مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة وائل ثابت صمود المزارعين في غزة، خاصة مزارعي المناطق الحدودية، لافتاً الى أن وزارته ستواصل دعمها المستمر لهم، ولن تألو جهداً في التخفيف عن معانتهم.

وأوضح أن وزارته بالتعاون مع القطاع الخاص سعت العام الماضي لتخزين محصول البصل وذلك لضمان توفره في السوق المحلي وقت الندرة واستغلال فائض الإنتاج من المحصول، مبيناً أنه تم العمل بتقنية جديدة تعتمد على أجهزة تتحكم في نسب الرطوبة والحرارة، حيث يتم سحب الرطوبة الزائدة مما يطيل عمر محصول البصل.

وتوقع أن تحقق وزارته اكتفاءً ذاتياً من محصول البصل هذا العام، مشيراً إلى أنها شجعت المزارعين على أصناف جديدة أثبتت نجاحها لافتاً إلى أن المساحة الجمالية لمحصول البصل بلغت (3300 دونم ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الاجمالي الى ( 17) ألف طن.

وأشار ثابت الى إن نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضار وصلت (100% ) وهناك فائض في بعض المحاصيل مثل الخضار والبندورة والبطاطا والبصل وغيرهم، حيث تم العام الماضي تصدير أكثر من 50 ألف طن خضروات للعالم الخارجي.

بدوره، قال مدير مديرية زراعة رفح أكرم أبو دقة إن وزارة الزراعة تسير وفق خطة ممنهجة ضمن سياسة إحلال الواردات للوصول إلى اكتفاء ذاتي في كافة المحاصيل الزراعية، الخضار والفواكه، واستطاعت بفعل جهودها وتعاون المزارعين إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في محصول البصل الذي كان يعاني القطاع من عجز في كمياته، حيث كانت لا تغطي احتياجات القطاع.

وشدد على استراتيجية الوزارة في حماية المنتج الوطني، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكداً على تواصل طواقم الإرشاد مع المزارعين لمساعدتهم وتذليل كافة العقبات التي تقف أمامهم، مؤكداً وقوف وزارته مع المزارعين لدعم صمودهم والتشبث في أرضهم، والاستماع الي مشاكلهم.