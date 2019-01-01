أريحا: إغلاق محلات تجارية ودور حضانة ومنع التجمعات في عين السلطان

أريحا /سما/

أصدر محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، اليوم الأربعاء، قرارا إداريا بإغلاق المحلات التجارية كافة في مخيم عين السلطان على المدخل الشمالي لمدينة أريحا اغلاقا كاملا، وإغلاق دور الحضانة ومنع التجمع، وبيوت العزاء والاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال، كإجراء احترازي بعد تسجيل اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المخيم.

واستثني القرار الاداري من إغلاق المخابز، والصيدليات، ومحلات بيع الخضار والفواكه، ومحلات البقالة والسمانة والسوبرماركت، ومحلات بيع اللحوم والدواجن.

وألزم القرار الاداري أصحاب المحلات التي سمح لها القرار بالبقاء مفتوحة بالقيام بكافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية بهذا الشأن.

وجاء في القرار: على الجهات ذات الاختصاص تنفيذ القرار واخضاع المخالفين للمساءلة القانونية.