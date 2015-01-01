وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدروي لمجلس التنظيم الأعلى

رام الله / سما /

ترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدروي لمجلس التنظيم الأعلى بحضور أعضاء المجلس من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وقرر المجلس وضع مشاريع هيكلية تفصيلية موضع التنفيذ لغاية الاسكان وذلك لمشروعين في بيت امرين، واخر في طلوزة في محافظة نابلس، ومشاريع لغاية الإفراز في قراوة بني زيد، وكذلك لمشاريع لغاية الصناعات احدهما في جفنا، والاخر في بيت اولا، ومركز تجاري رئيسي في جفنا.

ووافق المجلس على تعديلات تنظيمية لتغيير صفة الاستعمال إلى سكن (أ) في بيت عور، وعابود، وتعديلات تنظيمية لتغيير صفة الاستعمال إلى سكن (ب) في أبو شخيدم، ورام الله، والبيرة، وإلى سكن (أ) مرتفع في رام الله، وسكن مميز في بيت ايبا، وإلى مباني عامة في دير جرير، وسردا وإلى تجاري طولي لمشروعين في بيتونيا، وإلى صناعات خفيفة في سردا، ومعارض تجارية في البيرة.

وفي ذات السياق، وافق المجلس على تعديلات تنظيمية لمسارات شوارع وذلك في كل من (سيلة الظهر، دير جرير، قراوة بني زيد، ابو شخيدم، البيرة، بيت وزن).

كما وشكل الملجس لجان فرعية وذلك لمشروع تعديل تنظيمي لمسارات شوارع في حي اسكان في أبو قش إضافة إلى تعديل تنظيمي لمسارات شوارع في (ترمسعيا، جفنا، دورا القرع) وتعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال إلى سكن ب بأحكام خاصة في سردا وطلب استئناف لتغيير صفة الاستعمال إلى سكن ب ومكاتب في البيرة.

هذا ووافق المجلس على طلب استئناف اللجنة المحلية على قرار اللجنة الاقليمية للنصب التذكاري في الطيرة، بالإضافة إلى طلبات تسهيلات على أبنية قائمة في الطيبة في محافظة رام الله والبيرة.

وقرر المجلس بإعادة إيداع المشاريع التالية للاعتراضات وذلك لمشروع تعديل مسار شوارع في دير جرير ومشروع اخر في دورا القرع، وقرر المجلس إعادة مشروع هيكلي تفصيلي لغاية الصناعات في جماعين للجنة الاقليمية لتصويب الإجراءات، وتكليف الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني لمشروع تعديل تنظيمي في تياسير في محافظة طوباس.