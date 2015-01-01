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البكري يبحث مع معايعة واقع القطاع السياحي في ظل كورونا

الأربعاء 10 يونيو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

التقى محافظ الخليل اللواء جبرين البكري وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة والوفد المرافق لها، اليوم الأربعاء، للتباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول البكري ومعايعة الحديث حول تداعيات جائحة كورونا على السياحة بشكل عام وآثارها على القطاع السياحي في المحافظة خصوصاً.

وأطلع المحافظ البكري، معايعة على دور المحافظة وإجراءاتها لمواجهة "كورونا"، وتضافر جهود القطاع الخاص ومالكي الفنادق لمواجهة الوباء.

بدورها أشارت معايعة الى أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات تضرراً، وأكدت على أن العمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة المقبلة يجري على قدم وساق لبدء العمل عندما تسمح الظروف لدوران عجلة السياحة من جديد.

#جبرين البكري #فيروس كورونا #وزارة السياحة

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