غواصو نادي القدس يعودون الى أعماق البحار

القدس المحتلة / سما /

اكد مدرب فريق مركز الاخطبوط للغوص، المنضوي تحت لواء نادي القدس، الدولي لطفي فراح عن سعادته لمشاركة الفريق في الفعالية التطوعية التي نظمت في مياه البحر الاحمر واستمرت لمدة يومين .

واشار فراح الى ان هذه الفعالية التي هدفت الى تنظيف مياه البحر من الاوساخ والشوائب تساعد بالحفاظ على الحياة المائية و الثروة السمكية، وهي باكورة فعاليات الفريق التي انطلقت بعد توقف دام لمدة تزيد عن الشهرين بسبب جائحة كورونا وما نجم عنها من توقف للانشطة الرياضية المختلفة.

واكد فراح ان العمل جار، على قدم وساق وتعاون دائم مع عضو الهيئة الادارية لنادي القدس خميس ادكيدك، لوضع الخطط والبرامج من دورات بالغوص واعداد مدربين مؤهلين، اضافة الى الغوص بهدف الاستكشاف والترفيه قيد التنفيذ في الايام والاشهر القليلة القادمة .