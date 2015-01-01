القسام يزف مجاهداً توفي إثر سكتة قلبية مفاجئة

غزة / سما /

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا أحد مجاهديها الأبطال من جباليا شمال قطاع غزة، والذي ارتقى إثر سكتة قلبية .

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري الشهيد القسامي/ داوود حسن داوود أبو وردة (32 عاماً) من مسجد "قتيبة بن مسلم" بجباليا، والذي توفي اليوم الأربعاء 18شوال 1441هـ الموافق 10/006/2020م إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".