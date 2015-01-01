شهاب: قرار الضم مخطط صهيوني شيطاني يستهدف حقوق شعبنا

غزة / سما /

أكد النائب في المجلس التشريعي محمد شهاب ، أن قرار دولة الاحتلال بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والأغوار يعد مخطط صهيوني شيطاني، داعياً إلى اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف هذا مخطط الخبيث.

وقال شهاب في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية بالكتلة (10-6):" يجب مواجهة مخطط الضم من خلال بلورة استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لمخططات الاحتلال الصهيوني التي تهدف لضم أراضي فلسطينية بالتزامن مع تعزيز صمود شعبنا"

ودعا شهاب البرلمانات العربية والإسلامية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي لرفض مخطط القوة القائمة بالاحتلال الصهيوني بضم الأراضي الفلسطينية واتخاذ موقف مناصر للحق الفلسطيني.

وأشار شهاب لأهمية استنهاض الحالة الوطنية لفلسطينية لإحباط مخطط الضم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الصهيونية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، مطالباً السلطة للتحرك الجاد لمواجهة إجرام الاحتلال وتغوله على حقوقنا الوطنية.