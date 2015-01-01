فريق خبراء صينيين يتوجه إلى فلسطين لدعم احتواء الوباء

رام الله / سما /

انطلق فريق مُكوّن من 10 خبراء صينيين صباح اليوم الأربعاء، من بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين، متجهاً إلى فلسطين للمساعدة في احتواء مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتم اختيار الخبراء العشرة من قبل لجنة الصحة الوطنية الصينية، وهم متخصصون في مجالات الجهاز التنفسي والجراحة والعناية والعدوى والطب الصيني التقليدي وغيرها، وجميعهم ممن شاركوا في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء والوقاية منه في مقاطعة هوبي وبلدية تشونغتشينغ.

وسيتوزع الخبراء على أربع مجموعات للعلاج والوقاية والتشخيص والعناية.

وبعد وصولهم إلى فلسطين، يتوقع أن يقوم الخبراء بتبادل للآراء والمعلومات وتقاسم للخبرات المعنية مع الجانب الفلسطيني بشأن الإجراءات الوقائية من الوباء وتقنية العلاج والسريري والاختبارات وغيرها، من أجل تعزيز التعاون الصحي الثنائي ومساهمة في الحفاظ على الصحة العالمية.