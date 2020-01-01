التربية والتعليم: لا إصابات بكورونا في صفوف طلبة الثانوية العامة

رام الله / سما /

أكد مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم محمد عوّاد، اليوم الأربعاء، عدم وجود أية إصابة بفيروس كورونا في صفوف طلبة الثانوية العامة حتى اللحظة.

وأشار عواد في حديث إذاعي، إلى الحديث عن أربع حالات لطلبة مخالطين، ثلاثة منهم في محافظة أريحا والأغوار والآخر من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأوضح بأن امتحان اليوم سيعقد ضمن اجراءات الوقاية الاحترازية والسلامة العامة، مع الأخذ بعين

الاعتبار للطلبة المخالطين بشكل أكثر احترازية حيث ستكون قاعة لكل طالب من المخالطين، حفاظاً على سلامة بقية الطلبة ومنعا لتفشي الفيروس.

وأضاف عوّاد: إن شهر آب سيشهد عودة الطلبة إلى المدارس من أجل التمكين المعرفي، وهذا يعتمد على مدى السيطرة على الوباء خلال الفترة القادمة، متمنياً عودة المدارس والعملية التعلمية بشكل طبيعي.

وبشأن امتحان التوظيف، أفاد عوّاد، أن هناك نظاماً جديداً هذا العام، سيتم التعامل معه بشكل مختلف ضمن آلية جديدة لتوظيف المتقدمين، وذلك ضمن معايير معدلات الثانوية العامة والجامعة والقدرات وغيرها.