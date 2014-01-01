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الاحتلال يواصل شق طريق استيطاني جنوب نابلس

الأربعاء 10 يونيو 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من أسبوعين، أعمال التجريف واقتلاع الأشجار لشق طريق استيطاني "التفافي حوارة"، والذي يصل طوله نحو 7 كم، وسيتم من خلاله الاستيلاء على 406 دونمات.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن جرافات الاحتلال تواصل منذ أكثر من أسبوعين أعمال التجريف واقتلاع وتكسير أشجار الزيتون، وتجريف أراضي المواطنين القريبة من معسكر حوارة العسكري، لشق الطريق الالتفافي الذي أقرته حكومة الاحتلال عام 2014 ضمن مجموعة طرق استيطانية أخرى في الضفة الغربية.

وأكد أن سلطات الاحتلال كانت صادرت 406 دونمات عام 2019 لصالح الطريق الاستيطاني من أراضي سبع قرى وبلدات هي: حوارة، وبيتا، وبورين، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف، وستؤدي الى اقتلاع أكثر من 3 آلاف شجرة مثمرة فيها.

#الاحتلال

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