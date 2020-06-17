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"التربية" تعلن بدء استقبال الوثائق الجديدة لطلبات التوظيف

الأربعاء 10 يونيو 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن بدء استقبال الوثائق الجديدة لطلبات التوظيف


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، البدء باستكمال الوثائق لطلبات التوظيف للعام الدراسي 2020/2021؛ لمن لم يتمكن من تسليمها خلال فترة إعلان استقبال الطلبات للوظائف التعليمية، والذين تم رفض طلبهم بسبب نقص الوثائق والتي تندرج ضمن إفادة خريج بإنهاء كافة متطلبات التخرج متضمنة المعدل التراكمي النهائي مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمؤهلات العلمية الأولى والإضافية، وشهادات الخبرة والحالات الخاصة مصدقة حسب الأصول، ووثائق إثبات الشخصية.

 وأشارت "التربية" إلى أنه يتم تسليم هذه الوثائق لأقسام الشؤون الإدارية في مديريات التربية والتعليم في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأربعاء 17/6/2020، مع التوقيع على تعهد برفعها على حساب المتقدم عبر البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام، وخلاف ذلك لن يتم اعتماد هذه الوثائق في طلبات التوظيف مستقبلاَ .

ولفتت الوزارة إلى أنه وفي حالات عدم التمكن من الحصول على شهادات الخبرة لمن عمل في المدارس الخاصة؛ فإنه يتم مراجعة جهة الاختصاص في مديرية التربية والتعليم التابع لها .

#التربية والتعليم #التوظيف

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