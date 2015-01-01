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بولندا: العثور على 3 أطنان من الكوكايين في لباب الأناناس

الأربعاء 10 يونيو 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بولندا: العثور على 3 أطنان من الكوكايين في لباب الأناناس


وكالات / سما /

قال متحدث، الثلاثاء، إن القوات الحدودية البولندية في مدينة جدينيا صادرت أكثر من 3 أطنان من الكوكايين المهربة في 144 شاحنة للباب الأناناس المجمد.

وقالت وزارة الداخلية إن المخدرات تبلغ قيمتها في السوق السوداء 344 مليون زلوتي (4ر87 مليون دولار).

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للقوات مسؤولين يرتدون ملابس حمائية وهم يفتحون الحاويات ويستخدمون الفؤوس لكسر الكتل المجمدة من لباب الاناناس للوصول للمخدرات.

وذكر الموقع أن الحاويات تم شحنها من الإكوادور إلى هامبورغ، ثم وصلت إلى جدينيا براً.

وجرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لصلتهم بالمخدرات، وجرى اتهامهم بالجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

#بولندا #الكوكايين #الأناناس

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