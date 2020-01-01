لغيرتها القاتلة قطعت شريان صديقها لهذا السبب..!

وكالات / سما /

كادت غيرة امرأة أن تتسبب في وفاة رجل بريطاني، بعد أن قامت بقطع شريانه وتركته وحيدا وهو ينزف.

صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير حول الموضوع ذكرت أن جانيت كيرنز (47 عاما) تركت ضحيتها آلان بيرس بمواجهة الموت أمام شقته في إحدى صواحي مدينة مانشستر، ثم نظفت شفرة السكين وأعادته إلى مكانه.

قطعت كيرنز شريانا رئيسيا في يد الرجل اليمنى، وكاد أن يموت لولا سرعة وصول المسعفين الذين أنقذوا حياته.

المرأة وهي عاملة نظافة وأم لطفلين والتي صفتها ميرور بأنها "مسيطرة" ظلت نحو عامين تسيء معاملة صديقها، وقد هددها من قبل بأنه سيلجأ إلى الشرطة، لكنها قالت له إنه سيكون "ميتا" قبل وصول الشرطة إليه.

وفي الواقعة المشار إليها، ذهبت إلى شقته السكنية، ودخلت في عراك معه لأنه لم يتحدث معها هاتفيا لتهنئتها بعيد ميلادها واكتفى بإرسال رسالة مكتوبة، ,وقد ظنت أنه فعل ذلك لأنه "يخونها"، وانتهى الاشتباك بينهما بمحاولة قتل.

وتقضي المرأة حاليا عقوبة السجن ست سنوات بعد أن أدينت بالاعتداء على الرجل.

المصدر : الحرة