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ابنة فريد شوقي: أصبت بكورونا.. لا تكرروا ما فعلت

الأربعاء 10 يونيو 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة فريد شوقي: أصبت بكورونا.. لا تكرروا ما فعلت


وكالات / سما /

أعلنت ابنة النجم المصري الراحل فريد شوقي أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، بسبب "خجلها" في التعامل مع الآخرين، داعية إلى "عدم تكرار فعلتها".

وأوضحت عبير فريد شوقي في تدونية نشرتها على حسابها بموقع "فيسبوك"، أنها أصيبت بفيروس كورونا بسبب رفضها إحراج رجل صافحها في العمل.

وكانت عبير في موعد عمل الأسبوع الماضي، عندما بادر رجل بمد يده لمصافحتها، فـ"خجلت أن ترده أو أن تخرج المطهر من حقيبتها لتعقم يديها أمامه حتى لا تجرح مشاعره"، على حد وصفها.

وأضافت: "الذوق وداني في داهية (أدى بي إلى مصيبة). كورونا كورونا الحمد لله".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" تصريحات لشقيقتها رانيا فريد شوقى، قالت فيها إن حالة عبير مستقرة.

وأوضحت رانيا أن عبير ملتزمة بالعزل المنزلي في الوقت الراهن وتحصل على العلاج المناسب، وأن أسرتها كانت ملتزمة بالتباعد الاجتماعي قبل أن تذهب شقيقتها لموعد عمل وتخالط أحد المصابين بالفيروس.

#فريد شوقي #كورونا

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