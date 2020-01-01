عزل وزير إسرائيلي بعد إصابة موظف من طاقمه بكورونا

القدس المحتلة / سما /

تقرر اليوم الأربعاء، عزل وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي يزهار شاي من حزب أزرق - أبيض، بعدما تبين أن أحد الموظفين في طاقمه مصابًا بفيروس كورونا.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن شاي غادر على الفور مراسم تأبين الجندي عميت بن يغئال الذي قتل في يعبد بجنين منذ أسابيع، عقب إبلاغه بنتيجة الفحوصات.

وكان الوزير على اتصال مع الموظف بشكل مباشر يوم الخميس الماضي، وتقرر إدخاله العزل رغم إجراء فحوصات له، يوم الأحد الماضي، قبيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية وتبين أنه غير مصاب.

وسيخضع الوزير لفحص كورونا من جديد هذا اليوم.