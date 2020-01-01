  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عزل وزير إسرائيلي بعد إصابة موظف من طاقمه بكورونا

الأربعاء 10 يونيو 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزل وزير إسرائيلي بعد إصابة موظف من طاقمه بكورونا


القدس المحتلة / سما /

 تقرر اليوم الأربعاء، عزل وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي يزهار شاي من حزب أزرق - أبيض، بعدما تبين أن أحد الموظفين في طاقمه مصابًا بفيروس كورونا.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن شاي غادر على الفور مراسم تأبين الجندي عميت بن يغئال الذي قتل في يعبد بجنين منذ أسابيع، عقب إبلاغه بنتيجة الفحوصات.

وكان الوزير على اتصال مع الموظف بشكل مباشر يوم الخميس الماضي، وتقرر إدخاله العزل رغم إجراء فحوصات له، يوم الأحد الماضي، قبيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية وتبين أنه غير مصاب.

وسيخضع الوزير لفحص كورونا من جديد هذا اليوم.

الأكثر قراءة اليوم

فتح توضح موقفها من تصريحات حسين الشيخ لـ"نيويورك تايمز" الامريكية

اشتية : لن نكون قادرين على دفع رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري

المشهراوي: نحن جنود خلف الرئيس عباس اذا قرر المواجهة.. ويوجه رسالة لابو مازن وحماس بشأن الوحدة

المالية: حتى اللحظة لم يتم تأمين أموال الرواتب و أي تغيير سيتم الاعلان عنه

رئيس بلدية غزة يوضح تفاصيل خطة تأجير "الأكشاك" على شاطئ البحر

تسجيل أربع حالات وفاة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا الفلسطينية بالسعودية

قد تشمل فقط الكتل الاستيطانية.. صحيفة عبرية: عملية "الضم" ستنفذ ما بين تموز وأيلول

الأخبار الرئيسية

93335

مصادر بجيش الاحتلال تزعم : التنسيق قائم وأبو مازن لن يدعو للمقاومة الشعبية

k

لأول مرة .. القسام يعرض مشاهد جديدة لعملية أبو مطبيق

860x484 (3)

الجبهة الشعبية تدعو بلدية غزة للتراجع الفوري عن إجراءاتها الأخيرة

الشيخ: "السلطة ليست جمعية خيرية" و الضم الإسرائيلي يعني قتل رؤيا حل الدولتين

860x484 (4)

قد تشمل فقط الكتل الاستيطانية.. صحيفة عبرية: عملية "الضم" ستنفذ ما بين تموز وأيلول