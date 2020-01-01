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5 مخاطر صحية للعطور

الأربعاء 10 يونيو 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 مخاطر صحية للعطور


وكالات / سما /

يستخدم الكثيرون العطور بانتظام يوميا وربما لأكثر من مرة في اليوم، إلا أنهم لا يلتفتون لما قد تسببه من مخاطر صحية ربما يصابون بها دون إدراك أن روائحهم الذكية هي السبب.

كشف موقع “dailymedicalinfo” أضرارا صحية كبيرة تسببها العطور، تتراوح بين أعراض بسيطة شائعة إلى أمراض خطيرة وقاتلة مثل السرطان.

وعدد الموقع الأخطار التي تسببها العطور وهي الصداع، وتهيج الأنف والحنجرة، وتهيج العين، والسرطان، والتهاب الجيوب الأنفية.

وأشار الموقع إلى أنه لا يمكن أن يصاب الشخص الواحد بكل هذه الأعراض، ولكن يمكن أن يعاني البعض من هذه المشاكل، فمثلا إذا كنت تعاني من الربو أو من التهاب الجيوب الأنفية فستلاحظ أن أعراضها تزيد مع استخدام العطر.

ولسوء الحظ فإن هناك خطرا كبيرا في التعرض للمواد الكيميائية العطرية وهي مركبات موجودة في الهواء الذي نستنشقه إينما نكون في العمل أو في المطاعم وغيرها من الأماكن الأخرى.

ويوجد الآن ما يزيد عن 800 مركب كيميائي مستخدم في صناعة العطور والشموع العطرية، للأسف لا يطلب من الشركات المصنعة في كثير من البلدان توضيح بالضبط ما المكونات التي تشكل رائحة معينة، وأنها تعتبر سرا من أسرار التجارة.

#العطور

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