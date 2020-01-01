إطلاق اسم رمضان شلح على أحد شوارع خانيونس الرئيسية

غزة / سما /

أطلقت بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، اسم القيادي الفلسطيني رمضان عبد الله شلح أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام السابق، على أحد شوارع المحافظة الرئيسة.

وأوضحت البلدية، أن شارع رقم (9) والذي يربط منطقة إسكان النمساوي بشارع عبد العزيز الرنتيسي "المحررات سابقًا" وصولاً إلى شاطئ البحر غربي المدينة والبالغ طوله (2) كيلو مترات تقريبًا، سيحمل اسم القيادي شلح.

وقال علاء الدين البطة رئيس البلدية، إنه تم إطلاق اسم القيادي شلح تقديرًا وامتنانًا من خانيونس ومن كل فلسطين وأهلها للرجل الوطني والقائد الفلسطيني الكبير الذي حمل هم شعبنا وكان مثالاً يحتذى به في التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة وقضى حياته دفاعًا عن شعبنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة. وفق نص البيان الصادر عنه.

وبين البطة أن الشارع المذكور يعد من الشوارع المستقبلية المهمة بخانيونس وأن طوله يبلغ ثلاثة كيلو مترات تقريبًا، ويربط غرب المحافظة، بشرقها ويعتبر من أهم الطرق فيها.